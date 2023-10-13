أردوغان لوزير الخارجية الامريكي: هل تقبل ان اتعامل معك كمسلم مقابل يهودي؟

شفق نيوز/ انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي عن تعامله "كيهودي" وليس وزيرا لخارجية في دعم إسرائيل، وفيما بيّن أن قرار منع ادخال المساعدات لغزة "وصمة عار"، اكد إرسال طائرة مساعدات لمصر من اجل إدخالها الى القطاع المحاصر.

وقال اردوغان في كلمة له تطرق فيها الى مجمل الأوضاع في المنطقة وأبرزها في فلسطين إن "غزة هي المقاومة وقرار عدم إدخال المواد الأساسية إليها وصمة عار في جبين من أصدر هذا القرار".

وانتقد الرئيس التركي كلام وزير الخارجية الأمريكي حينما قال بأنه "جاء للمنطقة كيهودي وليس وزير خارجية الولايات المتحدة"، مخاطبا إياه بالقول "هل تقبل أن أقول لك بأني اتيت للمنطقة كمسلم وليس رئيسا لتركيا".

وتابع أردوغان في انتقاده للولايات المتحدة أن "واشنطن تتعامل مع مسلحي حزب العمال واسقطت احد المسيرات التابعة لنا في سوريا، فيما نحن في حلف واحد ( الناتو)".

وبيّن الرئيس التركي اننا "نتفاوض مع جميع الأطراف بشكل مكثف من أجل إطلاق سراح الرهائن".

وبشأن المساعدات لدخول قطاع غزة أوضح أردوغان "أرسلنا طائرة تحمل مساعدات إلى العريش المصرية لنقلها إلى غزة، وسننسق مع مصر وسنرسل المزيد من المساعدات للقطاع"، مبينا أنه "إذا كان لدى الغرب أدنى احترام لحقوق الإنسان فإن عليه أن يناقش أنواع المساعدات الواجب إرسالها إلى غزة".

وأكد أردوغان انه "لا مجال لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967".