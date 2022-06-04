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أردوغان: لا نريد أن يزعجنا أحد على حدودنا الجنوبية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-04T10:16:06+0000
أردوغان: لا نريد أن يزعجنا أحد على حدودنا الجنوبية

شفق نيوز/ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، "لا نريد أن يزعجنا أحد على امتداد 30كم بمحاذاة جنوبنا".

جاء ذلك في كلمة له، اليوم، خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف اردوغان أن "المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية، ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص".

وتابع: "نواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال خطنا الأمني على حدودنا الجنوبية عبر عمليات جديدة".

وأكد الرئيس التركي: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع (في سوريا) وقفل المخلب (في العراق)".

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