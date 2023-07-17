أردوغان: لا معارضة من لقاء الأسد وخروج القوات التركية من سوريا غير ممكن

شفق نيوز/ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين أنه لا يعارض لقاء نظيره السوري بشار الأسد، لكنه شدد على أن خروج الجيش التركي من سوريا لا يمكن أن يحدث.

وفي مؤتمر صحفي في مطار أتاتورك باسطنبول قبل توجهه إلى السعودية، قال أردوغان: "لسنا رافضين للقاء مع الرئيس الأسد. لكن الآن، الأسد يريد أن نخرج (الجيش التركي) من سوريا، هذا أمر لا يمكن أن يحدث".

وأضاف: "نحن هناك لمحاربة الإرهاب.. يجب أن نتصرف بطريقة عادلة".