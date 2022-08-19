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أردوغان: لا مطامع لتركيا في سوريا ولا نريد الفوز على الأسد

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-19T10:18:57+0000
أردوغان: لا مطامع لتركيا في سوريا ولا نريد الفوز على الأسد

شفق نيوز / أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، يوم الجمعة، أن لا مطامع لدى بلاده في سوريا، وفيما أشار إلى أن هدفه مكافحة الإرهاب في الشمال السوري، أكد أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي المغذي الرئيسي للإرهاب هناك.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية، أوردتها قناة "تي.آر.تي" التركية، إن "هدف تركيا ليس الفوز على نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​، بل مكافحة الإرهاب في شمال سوريا وشرق الفرات"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "لا طمع لتركيا في الأراضي السورية".

وأضاف أن "الشعب السوري أخوة وسلامة بلادهم الإقليمية مهمة لتركيا، ويجب أن يكون النظام على علم بذلك"، مردفاً بالقول "لذا علينا اتخاذ مزيد من الخطوات مع النظام السوري، فالدول لا يمكنها مطلقا استبعاد الحوار السياسي والدبلوماسي".

وأشار الرئيس التركي، إلى أن بلاده "تحملت المسؤولية عن الأزمة السورية، وطالما كانت (تركيا) جزءاً من الحل، وهدفها السلام الإقليمي وحماية البلد من التهديدات الخطيرة للأزمة"، مشددًا على ضرورة "الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا يمكن من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي".

وخلص أردوغان، إلى القول إنّ "الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف الدولي هم المغذون للإرهاب في سوريا في المقام الأول، لقد قاموا بذلك دون هوادة وما يزالون يواصلون ذلك".

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