أردوغان غاضب وينتظر خفض الأسعار في تركيا مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ أبدى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الجمعة امتعاضه من ارتفاع السلع في الأسواق المحلية التركية بالتزامن مع تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل اعلام تركية اليوم: : لا يوجد علينا دين لصندوق النقد الدولي كما لا توجد أي محادثات.

وأضاف "ننتظر ممن رفع الأسعار مع صعود الدولار خفضها بنفس السرعة والنسبة".

كما أشار أردوغان إلى أن احتياطي البنك المركزي التركي يتجاوز اليوم 115 مليار دولار

واستطرد قائلا: الذين لم يتمكنوا من تركيع تركيا بأي طريقة وجهوا قوتهم نحو اقتصادنا.