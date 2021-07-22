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أردوغان عن عودة اللاجئين السوريين: لن نلقي بهم في أحضان القتلة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-22T07:09:31+0000
أردوغان عن عودة اللاجئين السوريين: لن نلقي بهم في أحضان القتلة

شفق نيوز/ تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن بلاده لن تلقي باللاجئين السوريين في أحضان "القتلة"، ما دام هو في السلطة.

جاء ذلك في رد على أسئلة صحفيين، تعليقا على تصريحات رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، بخصوص عزمه ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا في حال اعتلائه السلطة.

وقال أردوغان: "ما دمنا في السلطة بهذا البلد فلن نلقي بعباد الله، الذين لجؤوا إلينا، في أحضان القتلة"، مضيفا: "أقولها بوضوح، هؤلاء طرقوا أبوابنا واحتموا بنا، ولا نستطيع أن نقول لهم عودوا من حيث أتيتم".

وشدد على أنه لا يمكن فعل ذلك (ترحيل اللاجئين السوريين) إذا لم يكن طوعا، وخاصة إذا كان اللاجئ قد تقدم بطلب الحصول على اللجوء، فإنه يتعين قبوله"، مؤكدا أن "تركيا ستواصل السعي لمساعدة الناس بشكل إنساني".

وأشار أردوغان إلى أن "عودة اللاجئين إلى ديارهم تكون طوعا وبشكل آمن وفقا لقواعد الأمم المتحدة"، مبينا أن "تركيا تواصل بناء منازل مؤقتة من الطوب للسوريين في مناطق المخيمات بشمال سوريا، وتم الانتهاء من بناء 50 ألف منزل من أصل 100 ألف".

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