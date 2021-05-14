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أردوغان: سندعم القدس كما دعمنا أذربيجان وحدودنا مع سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-14T12:14:41+0000
أردوغان: سندعم القدس كما دعمنا أذربيجان وحدودنا مع سوريا

شفق نيوز/ تحدث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الجمعة، عن دول تدعم اسرائيل "بالخفاء"، فيما أكد ان بلاده ستدعم القدس كما دعمت أذربيجان في قره باغ.

وقال أردوغان في خطاب متلفز، اليوم، إن تركيا بدأت في دعم القدس بنفس التصميم الذي دعمته لأذربيجان في ناغورنو قره باغ، مضيفاً ""نحن غاضبون من نير دولة إسرائيل الإرهابية. لقد تجاوزت إسرائيل كل الحدود. ولأننا دعمنا بحزم نضال أذربيجان من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال، فإننا اليوم وبنفس الشعور نبدأ في العمل ضد الاضطهاد في البلاد".

وأضاف الرئيس التركي أن "دعم المدن الفلسطينية والقدس سيكون بنفس التصميم الذي دافعنا به عن حدودنا السورية".

وبحسب قوله، فقد أجرى محادثات مع رؤساء دول ورؤساء حكومات 19 دولة حول الوضع في غزة.

واشار أردوغان إلى أن الدور سيأتي يوما على الذين يشاركون إسرائيل في سفك الدماء، بالصمت أو دعمها بالخفاء.

وأضاف الرئيس التركي أن "إيقاف إسرائيل واجب شرف إنساني. ندعو المجتمع الدولي للتحرك. مشاركة الأمم المتحدة شرط أساسي. ما يجب القيام به يجب القيام به على الفور، وإلا فإن العواقب الوخيمة حتمية".

وفي ليلة 8 ايار، اندلعت اشتباكات واسعة النطاق بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية. بدأت أعمال الشغب في منطقتين في وقت واحد: بالقرب من الحرم القدسي وحي الشيخ جراح، حيث تم طرد العديد من العائلات العربية من قبل محكمة إسرائيلية، مما أدى إلى عدة أيام من الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أعمال شغب.

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