أردوغان: سنداوي جراح السوريين ونضمن أمن الكورد

شفق نيوز/ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن على جميع الدول "رفع أياديها" عن سوريا، فيما أشار إلى قوة الأواصر التركية الكوردية في كلا البلدين.

وقال أردوغان، "إذا لم تلق وحدات حماية الشعب الكوردية في سوريا السلاح فلن يتسنى لها الفرار من النهاية المحتومة".

وأضاف أن "اهتمام تركيا بدولة جارة لها لأسباب مشروعة ومحقة وإنسانية أمر طبيعي جدا"، مبينا أنه "من واجبنا كإخوة وجيران أن نداوي جراح إخواننا السوريين ونضمن لهم النهوض في أقرب وقت".

وتابع أنه "لا يمكننا أن ننظر بمنظار غربي إلى دولة مجاورة تربطنا بها علاقات أخوية منذ قرون وحدود بطول 911 كيلومترا"، مضيفا أنه "لن يتمكن أحد من تخريب أواصر الأخوة التركية الكوردية العربية في تركيا وسوريا".

واستطرد: "نتابع وندعم حل كل قضايا إخوتنا الكورد في سوريا ونحن الضامنون لأمنهم".

وفي وقت سابق، جدد أردوغان رفضه لأي تقسيم لسوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، مشددا على أن أنقرة جاهزة لاتخاذ "الإجراءات اللازمة" في مواجهة أي "خطر" لذلك.

وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة: "لا يمكننا أن نسمح تحت أي ذريعة كانت بأن يتمّ تقسيم سوريا، وفي حال لاحظنا أدنى خطر (لحصول ذلك)، سنتخذ سريعا الإجراءات اللازمة".

وهدد الرئيس التركي بشن عملية جديدة عبر الحدود داخل سوريا ضد الفصائل المسلحة الكوردية إذا شعرت تركيا بتهديد.