أردوغان: جرائم ضد الإنسانية ترتكب في غزة

شفق نيوز / قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن "هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في قطاع غزة"، فيما أكد عدم وجود مصطلح يمكن أن يشرح الوحشية التي تحدث هناك.

وأشار أردوغان، خلال كلمة له في القمة العاشرة لرؤساء دول منظمة الدول التركية، والتي تعقد تحت شعار "توقيت تركي"، إلى أن فلسطين تشهد مأساة إنسانية لم يسبق لها مثيل، وغزة تشهد جريمة ضد الإنسانية منذ 28 يوما، لافتا إلى عدم وجود أي شيء يبرر هذه الوحشية".

وأضاف الرئيس التركي: "أرسلنا 10 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة حتى الآن، وسنواصل إرسال المزيد"، مؤكداً أن "أولويتنا وقف إطلاق النار الشامل في غزة، وجهودنا مستمرة لتمهيد الطريق من أجل عقد مؤتمر سلام دولي".

وتابع: "تحركنا الموحد كعالم تركي من شأنه تسهيل الطريق المؤدي لوقف إطلاق النار أولا والسلام الدائم لاحقاً"، مردفاً بالقول: "نعمل على آليات جديدة لحل الصراع في الشرق الأوسط تضمن أمن الجميع، بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود".