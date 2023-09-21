أردوغان: تركيا وإسرائيل ستتخذان قريباً خطوات للتنقيب عن الطاقة

نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله اليوم الخميس، إن تركيا وإسرائيل ستتخذان قريبا خطوات مشتركة في مجال التنقيب عن الطاقة.

وأضاف الرئيس التركي أن البلدين سيعملان أيضا على تشغيل شبكات طاقة إلى أوروبا عبر تركيا.

والتقى أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجها لوجه للمرة الأولى اليوم الثلاثاء في الأمم المتحدة.

يأتي ذلك ليكون بمثابة تطور مهم في وقت يسعى فيه البلدان لإصلاح العلاقات التي توترت منذ فترة طويلة بسبب خلافات بخصوص السياسات تجاه الفلسطينيين.

وفي تصريحات للصحفيين في نيويورك بعد حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أردوغان إنه اتفق مع نتنياهو على تبادل الزيارات في الفترة المقبلة وزيادة التعاون في مجال الطاقة بعد هذه الزيارات.

ونُقل عن أردوغان قوله "سنتخذ هذه الخطوة دون تأخير كبير وسنبدأ عمليات التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل. وسنبدأ أيضا في تشغيل شبكات نقل الطاقة إلى أوروبا عبر تركيا، وليس إلى تركيا فقط".

وأضاف "في الوقت الراهن، يبلغ إجمالي حجم التجارة بيننا 9.5 مليار دولار. واتفقنا على زيادته إلى 15 مليارا على الأقل في المرحلة الأولى".

ومضى أردوغان قائلا، إنه ناقش مع نتنياهو تشكيل آلية بين البلدين، تشمل بعض الوزارات، لزيادة التعاون في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا.