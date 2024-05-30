أردوغان: تركيا لن تسمح لحزب العمال بإنشاء دويلة في سوريا والعراق

شفق نيوز/ شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، على أن بلاده لن تسمح لحزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في انقرة على إنشاء "دويلة" في سوريا والعراق.

وقال أردوغان في كلمة له على هامش مناورات أفس 2024 (العسكرية في مدينة إزمير)، إن هذه المناورات "لا تستهدف أي دولة وتُنفّذ وفقاً لسيناريو عام يعتمد على عملية دعم السلام".

وأردف بالقول "اتخذنا مؤخرا العديد من الخطوات المهمة لزيادة عدد أصدقائنا وسنواصل (..) طريقنا عبر انفتاحات جديدة".

ولفت أردوغان إلى أن تركيا لن تسمح لحزب العمال الكوردستاني بإنشاء دويلة في الجانب الآخر من حدودها الجنوبية شمالي سوريا والعراق.