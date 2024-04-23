أردوغان: القضاء على "حزب العمال" يصب في مصلحة العراق وهم يدركون ذلك

شفق نيوز/ نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن العراق يدرك ضرورة القضاء على حزب العمال الكوردستاني وأن لديه رغبة في القيام بذلك.

وفي حديث للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة العودة من زيارته للعراق، قال أردوغان إن معركة تركيا مع الإرهاب ستستمر بما يتماشى مع القانون الدولي.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكوردستاني جماعة إرهابية.

ونقلت محطة خبر ترك ووسائل إعلام أخرى عن أردوغان قوله "القضاء على هذا التهديد يصب أيضا في مصلحة العراق. وأعتقد أنهم يدركون هذه الحقيقة وسيبدون الآن رغبة لحل القضية".

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الاثنين إلى العاصمة بغداد في زيارة هي الأولى منذ 13 عاماً، حيث رعا مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات.

وتهدف المذكرة بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى التعاون المشترك بشأن (مشروع طريق التنمية) الستراتيجي، وذلك بحضور أعضاء الوفدين التركي والعراقي، من وزراء ومستشارين.