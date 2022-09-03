سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أردوغان: العراق على شفا الانقسام مرة اخرى بدماء مليوني مسلم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-03T08:41:02+0000
أردوغان: العراق على شفا الانقسام مرة اخرى بدماء مليوني مسلم

شفق نيوز/ عد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن هناك "ألاعيب" تمارس على المسلمين، معتبراً أنه بسبب تلك "الألاعيب" فإن العراق على "شفا الانقسام "مع بلدان أخرى مع "اذكاء" الفتنة في تركيا.

وقال أردوغان، في كلمة له خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية باسطنبول ونقلتها وكالة الأناضول إن "الألاعيب تمارس على المسلمين في جميع أنحاء العالم منذ مدة".

وأضاف أردوغان "قسموا العراق بهذا الشكل على دماء مليوني إنسان، وجعلوه على شفا الانقسام مرة أخرى، وهكذا قسموا سوريا على دماء مليون نسمة، وجزؤها، وما زالوا يواصلون الألاعيب نفسها".

وتابع "من اليمن إلى أراكان، ومن تركستان إلى البلقان، ومن فلسطين إلى أفغانستان، يتم عرض مسرحيات مختلفة المظهر لنفس الغرض"، مبينا أن "في بلدنا يسعون للقيام بسيناريوهات مماثلة على الفتنة؛ السنية العلوية والتركية الكوردية والأنصار والمهاجرين"، من دون أن يحدد الرئيس التركي الجهات التي تحاول القيام بهذا الامور.

وأكد أردوغان أن "الأتراك عبر الثورات الصامتة التي قاموا بها في الـ20 عاما الماضية، أقاموا دولة قانون ديمقراطية تضمن حقوق وحريات كل فرد في البلاد، بغض النظر عن معتقداته أو أصله أو طائفته".

related

عودة الرحلات الجوية بين العراق وإيران

Date: 2021-02-15 06:02:57
عودة الرحلات الجوية بين العراق وإيران

تفادياً لتهديدات إيران.. إغلاق قواعد أمريكية ونقل معداتها لبلد مجاور للعراق

Date: 2021-07-03 11:05:23
تفادياً لتهديدات إيران.. إغلاق قواعد أمريكية ونقل معداتها لبلد مجاور للعراق

إيران تقدم "وصية لأصدقائها في العراق" وتؤكد: ردنا على إسرائيل لن يكون في دولة ثالثة

Date: 2022-06-13 07:45:46
إيران تقدم "وصية لأصدقائها في العراق" وتؤكد: ردنا على إسرائيل لن يكون في دولة ثالثة

روسيا: إرهابيون ذوو خبرة في العراق وسوريا انتقلوا إلى أفغانستان

Date: 2021-10-13 18:24:34
روسيا: إرهابيون ذوو خبرة في العراق وسوريا انتقلوا إلى أفغانستان

الحرس الثوري يشيد بتشكيل "قوات شعبية" في العراق و"هزيمة" السياسة الامريكية

Date: 2019-08-14 12:03:05
الحرس الثوري يشيد بتشكيل "قوات شعبية" في العراق و"هزيمة" السياسة الامريكية

إيران تصف نتائج المفاوضات مع السعودية بـ"القليلة والمحدودة" وتستعد لجولة جديدة

Date: 2022-03-07 08:23:15
إيران تصف نتائج المفاوضات مع السعودية بـ"القليلة والمحدودة" وتستعد لجولة جديدة

سنة 2021 عام حافل في الشرق الاوسط والعراق بين أبرز الاحداث

Date: 2021-12-20 16:31:51
سنة 2021 عام حافل في الشرق الاوسط والعراق بين أبرز الاحداث

إيران تقول إنها تنتظر جولة محادثات سادسة مع السعودية "حال تحسن أوضاع العراق"

Date: 2022-08-24 15:18:41
إيران تقول إنها تنتظر جولة محادثات سادسة مع السعودية "حال تحسن أوضاع العراق"