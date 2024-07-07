أردوغان: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أصل تركي

شفق نيوز/ صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان "هو في الواقع تركي"، مؤكدا أنه يتطلع لتطوير العلاقات مع إيران في عهد الرئيس الجديد.

وقال أردوغان للصحفيين خلال رحلة عودته من ألمانيا: "مسعود بزشكيان هو في الواقع تركي من أصل أذربيجاني، على سبيل المثال، يتحدث اللغة التركية في تبريز. لكن عندما يذهب إلى المناطق الكوردية، يمكنه التحدث باللغة الكوردية هناك أيضا".

وأضاف الرئيس التركي: "عندما نعود، سأتصل به وأهنئه، آمل أن تتحسن العلاقات بين تركيا وإيران في المستقبل، إيران جارة مهمّة تربطنا بها علاقات تاريخية وثقافية".

وقال: "وفي الفترة الرئاسية الجديدة، أتوقع أن تتطور العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران على الاتجاه الإيجابي وبوتيرة سريعة بشكل متزايد.

يشار إلى أن الفائز بالانتخابات الإيرانية مسعود بزشكيان، من مواليد سبتمبر/ أيلول 1954 في مهاباد، لأب إيراني من أصول آذرية وأم إيرانية كوردية.