سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ردود فعل وانتقادات دولية لأردوغان بعد طرده لـ 10 سفراء من أنقرة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-24T05:14:55+0000
ردود فعل وانتقادات دولية لأردوغان بعد طرده لـ 10 سفراء من أنقرة

أثار قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأمر الخارجية باعتبار 10 سفراء، من بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، ردود فعل دولية عديدة.

وعلى الصعيد الأوروبي، انتقد رئيس البرلمان، ديفيد ساسولي، قرار أردوغان الذي اتخذ على خلفية دعوة هذه الدول لإطلاق سراح المعارض التركي عثمان كافالا.

وكتب ساسولي في "تويتر": "يعتبر طرد سفراء 10 دول مؤشرا على التوجه الاستبدادي للحكومة التركية".

وأضاف: "لن نخاف. الحرية لعثمان كافالا".

في حين أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تجري مشاورات مع دول أخرى عقب إعلان الرئيس التركي بحق السفراء.

وكتبت الوزارة: "أخذنا بعين الاعتبار تصريحات الرئيس التركي أردوغان".

هذا وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أنها تنتظر توضيح الجانب التركي قرار أنقرة طرد سفراء 10 دول، من بينهم سفير الولايات المتحدة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: "لقد قرأنا هذه التقارير ونسعى للحصول على توضيح من وزارة الخارجية التركية حول ذلك".

وكانت "الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وفنلندا، قد دعت في بيان مشترك الاثنين الماضي إلى الإفراج عن كافالا"، معتبرة أن "استمرار احتجازه يثير الشكوك حول الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا".

وتتهم السلطات التركية عثمان كافالا، المعارض، بـ"السعي إلى زعزعة استقرار تركيا"، حيث سيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر المقبل.

واستهدف كافالا خصوصا لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت آنذاك باسم حركة "جيزي"، والتي استهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حين كان رئيسا للوزراء، ثم اتهم بأنه حاول "الإطاحة بالحكومة" خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وترفض الحكومة التركية الدعوات المتكررة من جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الإفراج عن كافالا وتقول إنها "لا تقبل أي تدخل في شؤون القضاء".

related

بايدن وأردوغان لم يتوصلا لحل بشأن منظومة "إس-400"

Date: 2021-06-17 19:06:15
بايدن وأردوغان لم يتوصلا لحل بشأن منظومة "إس-400"

إردوغان وترامب بحثا هاتفيا "المنطقة الآمنة" بسوريا

Date: 2019-10-06 23:02:45
إردوغان وترامب بحثا هاتفيا "المنطقة الآمنة" بسوريا

أردوغان يقر بترحيل 365 ألف سوري

Date: 2019-11-10 14:34:24
أردوغان يقر بترحيل 365 ألف سوري

ترامب: أشكر الرئيس أردوغان.. أنباء عظيمة من تركيا

Date: 2019-10-17 21:08:24
ترامب: أشكر الرئيس أردوغان.. أنباء عظيمة من تركيا

بدء التصويت بالانتخابات البلدية في إسطنبول

Date: 2019-06-23 08:07:19
بدء التصويت بالانتخابات البلدية في إسطنبول

أرودغان يتوعد النظام السوري: سيدفعون الثمن باهظا

Date: 2020-02-11 13:46:59
أرودغان يتوعد النظام السوري: سيدفعون الثمن باهظا

أردوغان يهدد امريكا بـ"خطط خاصة" في سوريا

Date: 2019-09-08 17:58:40
أردوغان يهدد امريكا بـ"خطط خاصة" في سوريا

داود أوغلو يدعو أردوغان لمناظرة تلفزيونية: سيعجزون عن التقاط أنفاسهم

Date: 2020-09-15 05:06:58
داود أوغلو يدعو أردوغان لمناظرة تلفزيونية: سيعجزون عن التقاط أنفاسهم