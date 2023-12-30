ردود فعل سياسية تركية إثر أزمة "أتاتورك" في السعودية

شفق نيوز/ أثار إلغاء نهائي كأس السوبر التركي في السعودية بين فريقي غلطة سراي وفناربخشة بسبب خلاف تنظيمي مع السعوديين حول ارتداء اللاعبين قمصانا تحمل رسما لأتاتورك، ردود افعال الساسة الأتراك.

وقالت ميرال أكشنار، رئيسة "الحزب الجيد" إنه "لا يمكن للقيم التركية أن تكون محل نقاش مع السعوديين أو مع أي بلد آخر"، مطالبة بإعلان فريقي غلطة سراي وفناربخشة بطلين للسوبر التركي، بعد إلغاء المباراة.

بدوره، أكد أوزغور أوزال، رئيس حزب "الشعب الجمهوري": دعم قرار إلغاء المباراة، قائلاً: "لن ننسى من جعل تركيا تعيش هذا العار".

أما أحمد داوود أوغلو، رئيس "حزب المستقبل" فأكد أنه "من المحزن رؤية دولتين مسلمتين كبيرتين لا تستطيعان حل أزمة في نشاط رياضي بينما تستمر الإبادة في غزة"، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الأمر.

من جهته قال رئيس "حزب الظفر" أوميت أوزداغ، إن "المال السعودي لم يكف لشراء فريقي غلطة سراي وفناربخشة. كل الشكر للفريقين".

وكانت محطة (إن.تي.في) التركية، أفادت أمس الجمعة، بأن نهائي كأس السوبر المحلية الذي كان من المقرر أن يقام في العاصمة السعودية الرياض بين غلطة سراي وفناربخشة اليوم الجمعة ألغيت بعد خلاف بين الناديين والسلطات السعودية.

وذكرت تقارير إخبارية أن الخلاف بدأ في ظل مزاعم بأن النشيد الوطني التركي لن يعزف، وتقارير تفيد بأن المسؤولين السعوديين لن يسمحوا للاعبين بارتداء قمصان تحمل صورة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة قبل انطلاق المباراة.