"رداً على إيران".. القيادة المركزية الأمريكية تنشر المزيد من قواتها في المنطقة

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة، يوم الجمعة، نشر المزيد من قواتها في المنطقة وذلك ردا على ماوصفته "محاولات إيران الاستيلاء على سفن تجارية".

وقالت في بيان صدر فجر اليوم، وورد وكالة شفق نيوز، إنه رداً على المحاولات الأخيرة من قبل إيران للاستيلاء على سفن تجارية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، أمر وزير الدفاع بنشر مجموعة استعداد برمائية / وحدة استكشافية بحرية (ARG / MEU) في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، بالإضافة إلى القوات التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا والتي تتألف من طائرات F-35 و F-16 ومدمرة الصواريخ الموجهة ،( USS Thomas Hudner) (DDG-1 16). وجلب ARG / MEU طيرانًا إضافيًا ، وأصولًا بحرية ، ومشاة البحرية الأمريكية ، مما يوفر قدرًا أكبر من المرونة والقدرة البحرية في المنطقة.

وأضافت، أنه في العامين الماضيين، هاجمت إيران أو استولت أو حاولت الاستيلاء على ما يقرب من 20 سفينة تجارية ترفع علمًا دوليًا في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية.

ونقل البيان عن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن "هذه القوات الإضافية توفر قدرات فريدة من نوعها، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع دولنا الشريكة في المنطقة على حماية التدفق الحر للتجارة الدولية ودعم القواعد القائمة على النظام الدولي، وردع الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة".