رداً على مسيرات "معادية".. الدفاع السورية تقصف مقار تنظيمات مناوئة وروسيا تقصف منشآت التصنيع

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، إسقاط 3 مسيّرات تابعة للتنظيمات "الإرهابية" بريفي اللاذقية وحلب، والرد عبر استهداف المدفعية لمقار هذه التنظيمات والقضاء على أفراد منها، وتدمير عربة دفع رباعي بمن فيها، فيما أعلنت القوات الروسية استهداف مواقع لتصنيع هذه المسيرات في محافظة ادلب السورية.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "تواصل التنظيمات الإرهابية المسلحة اعتداءاتها على السكان المدنيين ونقاط الجيش في أرياف حلب واللاذقية وإدلب، وكان آخرها الاعتداء الذي نفذته بعدد من الطائرات المسيّرة".

وأضافت: "حيث تمكنت قواتنا من إسقاط مسيّرتين في ريف اللاذقية الشمالي ومسيّرة في ريف حلب الغربي".

وتابعت الوزارة: "رداً على هذه الاعتداءات نفّذت وحدات من قواتنا المسلحة رمايات دقيقة بنيران المدفعية على مقار تلك التنظيمات في المناطق المذكورة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين عرف منهم الإرهابي أبو مروان عزو، كما تمكنت قواتنا من تدمير عربة دفع رباعي بمن فيها من إرهابيين في ريف حلب الغربي".

وعلى التوازي من ذلك، أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، أمس الخميس، أن القوات الجوية الروسية استهدفت ورش إنتاج ومواقع لتخزين طائرات مسيرة، ومخابئ تحت الأرض تابعة للإرهابيين في محافظة إدلب السورية.

وقال كوليت: "في 27 سبتمبر 2023، هاجمت القوات الجوية الروسية أهدافا إرهابية في منطقة بلدتي الحلوبة والعنكاوي في محافظة إدلب".