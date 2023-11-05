ردا على قصف اسرائيلي.. حزب الله اللبناني يستهدف "كريات ‏شمونة" بصواريخ كاتيوشا

شفق نيوز / أعلن حزب الله اللبناني، مساء الأحد، استهداف "كريات ‏شمونة" بصواريخ كاتيوشا، ردا على قصف اسرائيلي استهدف الأراضي اللبنانية.

وجاء في بيان للحزب، أن العملية جاءت "رداً على الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني بعد ظهر اليوم ‏التي استهدفت فيها سيارةً مدنيةً عند طريق المعيصرة بين عيناتا وعيترون وأدت إلى استشهاد سيدة وثلاثة اطفال من احفادها".

وأوضح أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية، قاموا عند ‏الساعة (7:20) من مساء يوم الأحد 5/11/2023 بقصف مستعمرة كريات ‏شمونة بعددٍ من صواريخ غراد (كاتيوشا)".

وبوقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، تقديم شكوى لدى مجلس الأمن الدولي، ضد إسرائيل، على خلفية قصفها أراض لبنانية، وتسببها بسقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال.