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رداً على "المخلب القفل".. هاكرز عراقيون يطيحون بمواقع سيادية تركية بينها رئاسة الجمهورية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-22T17:47:15+0000
رداً على "المخلب القفل".. هاكرز عراقيون يطيحون بمواقع سيادية تركية بينها رئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ أعلن مركز الإعلام الرقمي DMC، يوم الجمعة، عن انطلاق هجوم سيبراني من العراق استهدف مواقع سيادية تركية بينها رئاسة الجمهورية.

وقال المركز في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هجوماً سيبرانياً استهدف عدداً من المواقع السيادية التركية بينها موقع رئاسة الجمهورية وموقع وكالة الأناضول الرسمية وموقع شركة طائرات تابع للجيش التركي".

وأوضح أن "الهجوم من نوع (DDoS attack) وفريق “ALtahrea Team” يتبنى الهجوم ويؤكد أنه انطلق من الاراضي العراقية تحت عنوان عمليات الشهيد “مروان الايزيدي” احتجاجا على قصف الأراضي العراقية".

وقال أردوغان اول امس الأربعاء، إن تركيا تخوض الحملة العسكرية في المنطقة الجبلية في شمال العراق "بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية المركزية والإدارة الإقليمية في شمال العراق".

لكنّ وزارة الخارجية العراقية ردّت مساء الأربعاء مستنكرة هذا "الادعاء المحض".

من جانبها، أكدت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان أن قواتها "لم تشارك أبدا في هذه العمليات ولم تحرك قواتها"، مؤكدة على "ضرورة احترام سيادة إقليم كوردستان والعراق".

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