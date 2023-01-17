رداً على السوداني.. الخارجية الإيرانية: الخليج "فارسي" وعلاقتنا بالعراق تتجاوز "الأفراد"

شفق نيوز/ جددت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، احتجاجها على ما أسمته بـ"الاسم المزيف" لمنطقة الخليج، معتبرة أن العلاقات الإيرانية العراقية تتجاوز "الأفراد والمؤسسات".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، رداً على سؤال حول استخدام اسم الخليج العربي من قبل بعض المؤسسات والمسؤولين العراقيين، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن "اسم الخليج الفارسي لهذه المنطقة المائية حقيقة تاريخية، دائمة وموثقة لا يمكن إنكارها وتكرار اسم مزيف لا يغير الحقيقة".

وأضاف "الخليج الفارسي اسم ذكر في الوثائق القديمة والخرائط وروايات الرحالة والنصوص القديمة منذ آلاف السنين وسيبقى تحت هذا الاسم إلى الأبد".

وأشار كنعاني إلى انه "لا يمكن استغلال التضامن التاريخي لدول المنطقة لجلب صداقة الآخرين، والعلاقات الإيرانية العراقية تتجاوز الأفراد والمؤسسات وتتأصل في عمق تاريخ وحضارة البلدين والشعبين".

وأعلن عن ارسال وزارة الخارجية مذكرة احتجاج بسبب التصريحات التي اطلقها عدداً من المسؤولين العراقيين .

وبعد انطلاق بطولة خليجي 25 يوم الجمعة الماضي السادس من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، اعترض الاتحاد الإيراني لكرة القدم، على تسمية البطولة باسم "الخليج العربي" بدلاً من "الخليج الفارسي"، كما قدم مذكرة احتجاج إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الخصوص.

وفي الثامن من الشهر الجاري، هاجم البرلمان الإيراني، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بلغة بدت "استعلائية" بسبب الاسم أيضاً.

وفي الأسبوع الماضي أيضاً، أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، عن اتخاذ ما وصفتها "إجراءات لازمة" بعد استخدام العراق تسمية "الخليج العربي" عوضا عن "الفارسي".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عبد الامير اللهيان عن استدعاء السفير العراقي لدى طهران احتجاجا علی الموضوع نفسه.

ورداً على ذلك رفض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت الماضي، الاعتذار عن تسمية "الخليج العربي" بدلاً من "الخليج الفارسي" كما طلبت منه ايران، مؤكداً ان العراق جزء من المنظومة العربية وحريص على ديمومة العلاقة مع دول الخليج العربي، في حين أشار الى استمرار التوسط بين السعودية وإيران.

وقال السوداني، في مقابلة مع قناة "دويتشه فيله" الألمانية، على هامش زيارته إلى برلين، إن "دول الخليج العربي هذا واقع"، مضيفاً "لانريد أن ندخل في هذه الإشكاليات التي يحاول البعض إثارتها".