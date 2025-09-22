رداً على الخرق الروسي.. أمريكا تتعهد بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي الناتو

شفق نيوز- بروكسل

أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الاثنين، بأن مندوب واشنطن الجديد لدى الأمم المتحدة مايك والتز، تعهد بما وصفه "الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو".

وبينت الوكالة، أن تعهد والتز، جاء في خطاب ألقاه أثناء اجتماع طارئ لبحث خرق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأفاد والتز في خطابه: "كما قلنا قبل أيام، تقف الولايات المتحدة إلى جانب حلفائنا في الناتو في مواجهة هذه الانتهاكات للمجال الجوي. أرغب في انتهاز هذه الفرصة الأولى لتكرار وتأكيد أن الولايات المتحدة ستدافع مع حلفائها عن كل شبر من أراضي الناتو".

وفي وقت سابق من اليوم، نفت روسيا الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك طائرات تابعة لها المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، وحذّرت من أن الدول التي توجه اتهامات مماثلة تخاطر "بتصعيد التوترات".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين عندما سئل عن اتهام إستونيا لروسيا بانتهاك مجالها الجوي "نعتبر هذه التصريحات فارغة ولا أساس لها، وهي استمرار لسياسة هذا البلد.. المتمثلة في تصعيد التوترات وإثارة أجواء المواجهة" وفق تعبيره.