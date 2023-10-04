رداً على التهديد التركي.. قائد "قسد" يحذر من "جريمة حرب" في سوريا ويناشد المجتمع الدولي

شفق نيوز/ حذر قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، يوم الأربعاء، من استهداف تركيا للمناطق الآهلة بالسكان في شرق سوريا، وذلك رداً على تهديد وزيري الخارجية والدفاع التركيين.

وقال عبدي في منشور على منصة "أكس" وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "منفذي هجوم أنقرة لم يمروا من مناطقنا كما يزعم مسؤولون أتراك، كما أننا لسنا طرفاً في الصراع الداخلي التركي، ولا نشجع على تصاعد وتيرته".

واشار الى ان "تركيا تبحث عن ذرائع لشرعنة هجماتها المستمرة على مناطقنا وشن عدوان عسكري جديد، وهذا يثير قلقنا العميق".

وحذر من أن "استهداف البنية التحتية والمصادر الاقتصادية للمنطقة والمدن الآهلة بالسكان يعد جريمة حرب، وقد شهدناه سابقاً، ولأجل ذلك، نحث الأطراف الضامنة والمجتمع الدولي على اتخاذ المواقف المناسبة حيال هذه التهديدات المتكررة وضمان السلام والاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن جميع البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لحزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا باتت أهدافاً لقوات بلاده.

وقال "سيكون رد قواتنا المسلحة على الهجوم الإرهابي الأخير في أنقرة ملموسا للغاية وسيجعل الإرهابيين يندمون مرة أخرى على فعلتهم".

كما أكد وزير الدفاع التركي يشار أوغلو ان "جميع المنشآت العائدة لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في سوريا والعراق، تعد "أهدافاً مشروعة" للقوات التركية.