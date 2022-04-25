سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رداً بالمثل.. روسيا تطرد 40 دبلوماسياً ألمانياً

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-25T15:18:37+0000
رداً بالمثل.. روسيا تطرد 40 دبلوماسياً ألمانياً

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، طرد 40 دبلوماسياً ألمانياً من موسكو، واعتبارهم "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، وذلك رداً على طرد برلين نفس العدد من الدبلوماسيين الروس.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أن "القرار اتخذ بعد أن أعلنت ألمانيا في الرابع من نيسان الجاري، أن عددا كبيرا من المسؤولين في السفارة الروسية في برلين غير مرغوب فيهم".

وأوضحت أن "سفير ألمانيا في موسكو استدعي إلى وزارة الخارجية الروسية، وسلم مذكرة تفيد أن "40 موظفاً في البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا اعتبروا أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، وهو مصطلح دبلوماسي يعني الطرد.

يأتي ذلك، في أعقاب عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي الأوكرانية، دخلت شهرها الثالث، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

related

ألمانيا تعلن إلغاء العقوبات على إمدادات الغاز الروسي

Date: 2022-03-07 14:34:29
ألمانيا تعلن إلغاء العقوبات على إمدادات الغاز الروسي

أوروبا تتبنى الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا

Date: 2022-04-08 12:03:12
أوروبا تتبنى الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا

روسيا تتحدث عن صعوبات في المفاوضات مع أوكرانيا

Date: 2022-03-16 09:05:36
روسيا تتحدث عن صعوبات في المفاوضات مع أوكرانيا

تفاؤل روسي أوكراني بعد انتهاء جولة المفاوضات الأولى في إسطنبول

Date: 2022-03-29 12:09:58
تفاؤل روسي أوكراني بعد انتهاء جولة المفاوضات الأولى في إسطنبول

روسيا تعثر على وثائق لـ"فتيات متعة" بجهاز الاستخبارات الأوكراني

Date: 2022-04-15 09:38:51
روسيا تعثر على وثائق لـ"فتيات متعة" بجهاز الاستخبارات الأوكراني

مفاوضات "غوميل".. وفدا روسيا وأوكرانيا يقرران بحث النتائج مع القيادة السياسية للبلدين

Date: 2022-02-28 18:14:23
مفاوضات "غوميل".. وفدا روسيا وأوكرانيا يقرران بحث النتائج مع القيادة السياسية للبلدين

روسيا تعلن تدمير 67 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم

Date: 2022-04-02 08:15:10
روسيا تعلن تدمير 67 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم

أوكرانيا: مؤشرات على بدء هجوم روسي واسع شرق كييف

Date: 2022-04-18 16:16:14
أوكرانيا: مؤشرات على بدء هجوم روسي واسع شرق كييف