رداً بالمثل.. روسيا تطرد 40 دبلوماسياً ألمانياً

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، طرد 40 دبلوماسياً ألمانياً من موسكو، واعتبارهم "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، وذلك رداً على طرد برلين نفس العدد من الدبلوماسيين الروس.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أن "القرار اتخذ بعد أن أعلنت ألمانيا في الرابع من نيسان الجاري، أن عددا كبيرا من المسؤولين في السفارة الروسية في برلين غير مرغوب فيهم".

وأوضحت أن "سفير ألمانيا في موسكو استدعي إلى وزارة الخارجية الروسية، وسلم مذكرة تفيد أن "40 موظفاً في البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا اعتبروا أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، وهو مصطلح دبلوماسي يعني الطرد.

يأتي ذلك، في أعقاب عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي الأوكرانية، دخلت شهرها الثالث، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.