رحمانو لشفق نيوز: التحالف الدولي أكد التزامه بحماية المناطق الكوردية في سوريا

شفق نيوز/ أكد مسؤول الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، جميل رحمانو، يوم الجمعة، أن التحالف الدولي مستمر في التزامه بحماية المنطقة الكوردية في سوريا من أي تصعيد عسكري، مشيراً إلى مقترح لتحويل "كوباني" إلى منطقة منزوعة السلاح.

وقال رحمانو لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مقترحات لتحويل منطقة كوباني إلى منطقة منزوعة السلاح كجزء من جهود تجنب التصعيد".

وأضاف "المشهد السوري ما يزال غامضاً وفي مرحلة التبلور، مع وجود نقاشات مستمرة بين الأطراف الدولية والإقليمية حوله"، مشيراً إلى أن "التحالف الدولي يلعب دوراً محورياً في منع التصعيد، حيث شدد خلال اجتماع له عقد مؤخراً في الرقة بين قوات سوريا الديمقراطية ووجهاء المنطقة على أن مناطق شمال شرق سوريا تخضع لتوافقات دولية، مما يجعل أي اجتياح عسكري أمراً غير ممكن".

ولفت رحمانو إلى أن "الوضع الخدمي في شمال شرق سوريا لم يشهد تحسناً ملحوظاً، إذ ما تزال الكهرباء تُجهز لمدة لا تتجاوز أربع ساعات يومياً، بينما يصل الماء إلى المنازل بشكل مستقر".

وأعرب مسؤول الإدارة الذاتية عن مخاوفه من استمرار التحركات التركية في المناطق الكوردية، مؤكداً أهمية دور التحالف الدولي في حماية المنطقة وضمان استقرارها.

وفيما يتعلق بمقترحات التهدئة، قال رحمانو إن "هناك طرحاً قيد النقاش لتحويل منطقة كوباني إلى منطقة منزوعة السلاح لتجنب القصف التركي المستمر".

وختم رحمانو حديثه بالتأكيد على أن "الوضع السوري يحتاج إلى مزيد من الوقت والنقاش لتحديد معالمه المستقبلية"، مشيراً إلى أن الإدارة الذاتية تتابع تطورات الأوضاع عن كثب بالتعاون مع التحالف الدولي لمنع أي تصعيد جديد.

وتعتبر مناطق شمال شرق سوريا، ذات الأغلبية الكوردية، نقطة ساخنة في الصراع السوري، حيث تسعى تركيا لتوسيع نفوذها عبر عمليات عسكرية تستهدف القوات الكوردية.

وتلعب قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي دوراً رئيسياً في ضمان استقرار المنطقة، التي تخضع لتوافقات دولية تمنع أي تغيير جذري على الأرض.

ومع استمرار التهديدات التركية، تبقى الأوضاع في هذه المناطق محور نقاشات محلية ودولية لضمان سلامتها واستقرارها.