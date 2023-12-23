"رجحت مقتلهم".. القسام تعلن فقدان الاتصال بـ5 من الاسرى الاسرائيليين

شفق نيوز/ أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، قالت إنها فقدت الاتصال بمجموعة مسؤولة عن خمسة من الأسرى الإسرائيليين، بينهم الثلاثة الذين ظهروا قبل أيام بفيديو حمل عنوان: "لا تتركونا نشيخ"، بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة.

ونقل عن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام قوله، إن الحركة ترجح أن الأسرى قُتلوا خلال غارة إسرائيلية.

كما بينت الكتائب في بيان، أنه نتيجة للقصف الإسرائيلي الهمجي، فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى، من بينهم حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر.

وأضافت الكتائب "نرجح أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة".

جاء إعلان القسام بعد أن نشرت فيديو جديداً لهؤلاء الأسرى حمل عنوان: "بعد قليل.. ماذا حدث؟".

وكانت كتائب القسام نشرت في وقت سابق على حسابها بتطبيق "تليغرام"، فيديو بدأ بعبارة "لا تتركونا نشيخ"، وكتبت بثلاث لغات هي: العبرية والعربية والإنجليزية، ليظهر 3 مسنين إسرائيليين، تحدث أحدهم معرفاً عن نفسه بأنه حاييم بري يبلغ من العمر 79 عاما.

وقال: "أنا موجود هنا مع مجموعة كبار في السن، وكلهم أصحاب أمراض مزمنة يعانون من ظروف قاسية جدا.. يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن. نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهدافات سلاح الجو. أفرج عنا بدون شرط".

وختم رسالته بالقول: "لا تتركونا نشيخ"، وبعدها كرر الرسالة ذاتها معه الأسيران الآخران اللذان ظهرا في الفيديو.

في المقابل، رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في وقت سابق على مقطع الفيديو الذي نشرته حركة حماس ووصفه بأنه "فيديو إرهابي يعرض كبار سن أبرياء بحاجة علاج، بينما تمنع عنهم الحركة الدواء"، وفق زعمه.

كما خاطب المتحدث، الأسرى الذين ظهروا بالفيديو بأن الجيش سيعمل على استعادتهم بأسرع وقت.

يذكر أن هذا الفيديو خرج بعد ساعات فقط من إقرار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن جنوده قتلوا 3 أسرى في قطاع غزة بالخطأ رغم حملهم رايات بيضاء.