إرتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى أكثر من 100 قتيل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية إزمير إلى 105 قتلى.

وذكرت "آفاد" في بيان، أن الزلزال الذي وقع الجمعة، أعقبته ألفا و508 هزات ارتدادية، 44 منها تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأوضحت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ ألف و27، منهم 883 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 144 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت "آفاد" إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 5 مبانٍ بالولاية، فيما استكملت فرق الإنقاذ والبحث عملها في 12 بناية.

والجمعة، وقع الزلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء "سيفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد.