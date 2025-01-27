أربيل يهود تظهر للعلن بفيديو لـ"سرايا القدس": أنا بخير

شفق نيوز/ نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مساء الاثنين، مقطعا مصورا للأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود للتأكيد على أنها لا زالت على قيد الحياة.

وقالت الأسيرة الاسرائيلية في المقطع المصور إنها بخير وأنها محتجزة لدى "سرايا القدس"، كما استعرضت بياناتها الشخصية ورقم هويتها ومكان سكنها.

وذكرت أنه سبق لها الخدمة في الجيش الإسرائيلي بين عامي 2013 و2015.

وفي كلماتها طلبت من رئيس وزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببذل جهودهما العمل لضمان استمرار وقف إطلاق النار لضمان الإفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين وكذلك تحرير الأسرى الفلسطينيين في سجون تل أبيب.

أربيل يهود التي كانت تعيش في كيبوتس نير عوز القريب من غزة، اختطفت من منزلها خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر مع صديقها أرييل كونيو، وقد عثر على جثة شقيقها الأكبر دوليف يهود في الكيبوتس نفسه، وتم التعرف على رفاته في 3 حزيران/يونيو 2024.

وتعمل أربيل كمدربة لاستكشاف الفضاء وعلم الفلك في مجلس عسقلان الإقليمي، مما أثار جدلا حول طبيعة عملها.