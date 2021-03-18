أربع وفيات و77 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الخميس، تسجيل أربع حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية، الدكتور جوان مصطفى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأة من قامشلي وامرأة أخرى من الحسكة.

وأضاف أنهم سجلوا 77 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا، بواقع 41 ذكور و36 إناث.

وبين مصطفى أن الإصابات الجديدة توزعت بواقع، 36 حالة في القامشلي، و16 في الحسكة، و8 في الرقة، و5 في ديرك، و5 أيضاً في الطبقة، و4 في دير الزور، وحالتان في كركي لكي، وحالة واحدة في منبج.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٩٧٧ حالة منها ٣٥٠ حالة وفاة و١٢٦٥ حالة شفاء.