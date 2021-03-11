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أربع وفيات و٣٨ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-11T10:26:19+0000
أربع وفيات و٣٨ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الخميس تسجيل أربع حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لثلاث رجال وامرأة من الرقة.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٣٨ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٢٥ ذكور و ١٣ إناث.

توزعت حالات الإصابة الجديدة، 3حالات في الحسكة، ١٥ حالة في القامشلي، حالة واحدة في ديرك، حالة واحدة في الرميلان، ٦ حالات في الرقة، ٧ حالات في الطبقة، ٤ حالات في دير الزور و حالة واحدة في منبج.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٧٥٥ حالة منها ٣٣٥ حالة وفاة و ١٢٥٣ حالة شفاء.

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