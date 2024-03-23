أربع دول أوروبية تعمل على الاعتراف بفلسطين

شفق نيوز/ أعلنت 4 دول أوروبية، اتفاقها على العمل سويا من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، لكونه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عقب اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل، إن "إسبانيا اتفقت مع زعماء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وتوقع سانشيز أن يتم الاعتراف خلال الفترة التشريعية الحالية، التي بدأت العام الماضي وتستمر لـ 4 سنوات، مؤكداً "التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماعه مع نظرائه الأيرلندي والمالطي والسلوفيني على هامش اجتماع المجلس، أمس الجمعة".

وجاء في بيان مشترك بعد الاجتماع: "نحن متفقون على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة هو من خلال تنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش الدولتان الإسرائيلية والفلسطينية جنبا إلى جنب، في سلام وأمن".

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.