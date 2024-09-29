أربعة قتلى بقصف بيروت وأنباء عن استهداف للجماعة الاسلامية

شفق نيوز/ قتل أربعة أشخاص في حصيلة أولية، فجر الاثنين، خلال قصف بطيران مسير اسرائيلي استهدف مبنى سكني في العاصمة بيروت.

وبحسب أنباء أولية، فإن القصف استهدف شقة يتواجد فيها عناصر أو قيادات من الجماعة الإسلامية، كما أن الشقة تعود للنائب السابق اللبناني نجاح واكيم، من دون بيان تفاصيل أكثر.

والجماعة الإسلامية هي حزب سياسي إسلامي سني في لبنان، تأسس عام 1964 كفرع لبناني لجماعة الإخوان المسلمين. تم تأسيسها من قبل أعضاء شباب من جماعة تدعى "عباد الرحمن".