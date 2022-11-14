أربعة عراقيين بين جرحى تفجير اسطنبول 

شفق نيوز/ أعلنت القنصلية العراقية في اسطنبول، اليوم الاثنين، إصابة أربعة عراقيين نتيجة الانفجار الذي استهدف مدنيين في شارع تقسيم أمس.

وقالت القنصلية، في بيان، إنها "تابعت باهتمام كبير حادث التفجير الإرهابي في منطقة تقسيم"، مبينة أن "القنصل العام تحرك مباشرة بعد الحادث إلى الجهات التركية المختصة لمعرفة عدد الضحايا من الجالية العراقية".

وأضاف البيان، أنَّ "عدد الجرحى العراقيين إثرَ الانفجار، بلغ أربعة، ثلاثة منهم كانت إصاباتهم طفيفة، فقد تمَّ إسعافهم وإخراجهم من المستشفى".

وتابع، أنَّ "الجريح الرابع يخضع حالياً إلى عملية جراحية نتيجة إصابته في الرئة"، مؤكداً أنَّ "القنصلية تتابع مع إدارة مستشفى ششلي كولون حالته الصحية".

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في الساعات الأولى من صباح الإثنين، القبض على الشخص الذي ترك قنبلة تسببت بانفجار دام بشارع الاستقلال في إسطنبول، أمس الأحد.

ووفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، فقد اتهم صويلو حزب العمال الكوردستاني (PKK) بالوقوف وراء الهجوم، الذي ضرب أكثر شوارع المدينة ازدحاما وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80.