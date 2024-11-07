أربعة أسماء على طاولة ترامب.. "ريتشارد غرينيل" الأقرب لوزارة الخارجية الأمريكية

شفق نيوز/ قال مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" الامريكي، يوم الخميس، إن المرشح الأبرز لوزارة الخارجية في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب هو السفير الأميركي السابق في ألمانيا ريتشارد غرينيل.

وأوضح المصدران أن غرينيل قدم المشورة لترامب بشأن السياسة الخارجية خلال الحملة ومن المرجح أن يركز على الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا.

ويترقب العالم معرفة أهم الأسماء التي سيعتمد عليها ترامب بعد تسلمه المنصب في يناير/كانون الثاني المقبل.ومن أبرز الأسماء المتداولة جيه دي فانس، إيلون ماسك، وكينيدي جونيور.

وكشفت حملة ترامب عن خطط طموحة ليومه الأول في المنصب، تتضمن تغييرات كبيرة في مجالات الهجرة والطاقة والسياسة الخارجية.

ووفقًا لتقرير نشرته "ذا هيل"، يعتزم ترامب العودة إلى سياسات صارمة ضد الهجرة، حيث يسعى إلى إطلاق "أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا" وإعادة العمل بسياسات الحدود التي طبقتها إدارته الأولى.

وعلى صعيد الطاقة، يركز ترامب على تعزيز إنتاج النفط وإلغاء القيود البيئية التي فرضتها إدارة بايدن، متعهدًا بتعزيز سياسات تهدف إلى دعم الصناعات التقليدية للطاقة على حساب التحول إلى الطاقة النظيفة.

وفي السياسة الخارجية، تعهد ترامب باتباع نهج "أميركا أولاً"، مشددًا على رغبته في إنهاء الحروب ومنح الأولوية للمصالح الأميركية، معربًا عن نيته إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا من خلال ما وصفه بتسوية حاسمة.