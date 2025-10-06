"رايتس ووتش": إسرائيل حولت غزة إلى انقاض ولا مجال لانتظار خطة ترمب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الاثنين، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية حولت معظم قطاع غزة إلى أنقاض ودمرت أحياء ومدنا بأكملها.

وذكرت المنظمة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "القوات الإسرائيلية قتلت ما يعادل في المتوسط صفاً دراسياً كاملاً من الأطفال يومياً"، داعية الحكومات إلى "عدم الانتظار والاعتماد خطة ترامب من أجل التحرك لمنع المزيد من الأذى في غزة".

وطالبت بالضغط على إسرائيل لرفع القيود غير القانونية الشاملة على دخول المساعدات إلى غزة فورا ودون شروط، مؤكدة أهمية تعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة إلى إسرائيل وحماس والفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى.

وتابعت المنظمة: "نطالب بفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن تورطوا في انتهاكات وعلى الدول التحرك لوقف الفظائع ضد المدنيين في غزة".

وأضافت أن "خطة ترمب لا تتناول مباشرة قضايا حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر"، مبينة أن "القوات الإسرائيلية قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون وإبادة عائلات كاملة".

وأشارت المنظمة، إلى "إسرائيل تسببت في مجاعة باستخدامها التجويع كسلاح حرب وهجرت قسرا جميع السكان تقريبا مرات عدة".