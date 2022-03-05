"رايتس ووتش" توثق معاملة "عنصرية مروعة" بين النازحين الأوكرانيين والأجانب

شفق نيوز/ أكدت منظمة‏ هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، يوم السبت، أنها وثقت معاملة غير متكافئة بين الأوكرانيين والأجانب الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا، مع استمرار العملية العسكرية الروسية هناك.

وقالت المنظمة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الأجانب الذين يعيشون في أوكرانيا واجهوا معاملة غير متساوية وتأخير محاولاتهم الفرار من الحرب مع مئات الآلاف من الأوكرانيين".

وأضافت أن المقابلات التي أجريت مع الأجانب كشفت عن "نمط من منع أو تأخير الأجانب في ركوب الحافلات والقطارات، لإعطاء الأولوية لإجلاء النساء والأطفال الأوكرانيين على ما يبدو".

وقالت المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، جوديث سندرلاند، إنه "وضع مروع لكل من يحاول الابتعاد عن طريق الأذى. يجب السماح بالمغادرة لكل شخص فار من الحرب، بغض النظر عن المكان الوافد منه".

وشددت على أنه "يجب على السلطات الأوكرانية عدم التمييز على أساس الجنسية أو العرق، ويجب على الدول المجاورة السماح للجميع بالدخول وبالحد الأدنى من البيروقراطية".

وكانت وسائل إعلام عربية وغربية قد تحدث عن وجود "تمييز عنصري" في تعامل الدول التي تستقبل النازحين الأوكرانيين والأجانب الفارين من أوكرانيا، حيث يتم السماح للأوكرانيين بدخول أراضي الدول الأوروبية المجاورة بكل سهولة وحفاوة استقبال وتقديم مختلف المساعدات لهم، في حين لا يحظى النازحون الأجانب بنفس المعاملة بل يتم عرقلتهم ومنع دخولهم لأراضي تلك الدول.