راتب سنوي ضخم لعشيقة بوتين.. كم يبلغ؟

شفق نيوز/ كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن عشيقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحصل على راتب سنوي كبير في ظل الوظيفة التي تشغلها، حيث يفوق راتبها ما يحصل عليه مسؤولون بارزون في شركات روسية عملاقة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم الخميس، إلى أن بطلة الجمباز السابقة إيلينا كاباييفا، البالغة من العمر 37 عاماً، والتي أشارت تقارير إلى وجود علاقة عاطفية بينها وبين الرئيس بوتين، أصبحت مديرة لمجموعة إعلامية تابعة للكرملين.

وأضافت: ”أصبحت إيلينا كاباييفا مديرة للمجموعة الوطنية للإعلام منذ عام 2014، وحصلت على راتب سنوي يصل إلى 785 مليون روبل روسي، أي ما يعادل 7.7 مليون دولار“.

وأكدت الصحيفة أن راتب كاباييفا، التي عادة ما يُشار إليها بوصفها ”السيدة الأولى السرية في روسيا“، والذي تم تسريبه بناءً على تقارير نجحت في الوصول إلى ضرائب بعض المسؤولين الروس البارزين لعام 2018، 7 أضعاف راتب المسؤولين الكبار في شركة ”غازبروم“ الروسية العملاقة التابعة للحكومة.

وتساءل موقع ”The Insider“: ”كيف أصبحت لاعبة جمباز لا تملك أي خبرة سوى اللعب بالطوق والكرة رئيساً لأكبر شركة إعلامية في روسيا؟“.

وتابعت ”التايمز“: ”يتعرض الكرملين لانتقادات واسعة النطاق بأنه يوزع عقوداً حكومية مربحة ومناصب ذات رواتب عالية لأشخاص لهم صلات وثيقة بالنخب السياسية“.

وتعتبر المجموعة الوطنية للإعلام إمبراطورية تلفزيونية وإذاعية وتعمل أيضاً في الطباعة، ويسيطر عليها رجل الأعمال الملياردير يوري كوفالتشوك الذي أطلق عليه لقب ”مصرفي بوتين“.

وتملك الشركة ـ التي لم تعلّق على التقرير الذي كشف راتب كاباييفا ـ أسهماً في القناة الأولى، محطة التلفزيون الحكومية الرئيسية، وصحيفة ”سبورت إكسبريس“.