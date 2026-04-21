رابع دولة اوروبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

شفق نيوز- بروكسل

طالب وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، يوم الثلاثاء، بتعليق بعض بنود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وقال بريفو في تصريح صحفي على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان رداً على حزب الله "عشوائية وغير متناسبة".

وأضاف: "تصرفات إسرائيل غير مقبول ⁠أبدا، وبالطبع يجب علينا التنديد بشدة بمبادرة جماعة حزب الله بشن الهجمات على إسرائيل، تضامنا مع إيران".

وفيما يتعلق باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، شدد بريفو، على أن بلجيكا تطالب بتعليق بعض البنود فيها، مبيناً أن تعليق الاتفاقية بالكامل غير ممكن حاليا، ولذلك ينبغي بتعليقها جزئيا على الأقل.

واليوم الثلاثاء، دعت إسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا، الاتحاد الأوروبي، إلى بحث ‌تعليق معاهدة الشراكة مع إسرائيل.