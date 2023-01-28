رابع حادث خلال شهر.. مقتل وإصابة 7 أشخاص بإطلاق للنار في كاليفورنيا

شفق نيوز/ أفادت وكالة "اسوشيتيد برس" للأنباء، يوم السبت، بمقتل وإصابة سبعة أشخاص بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الامريكية، في رابع حادث من نوعه خلال شهر في هذه الولاية.

ونقلت الوكالة عن فرانك بريسيادو من إدارة شرطة لوس أنجلوس، قوله إن إطلاق النار حدث بعد الساعة 2:30 صباحاً بالتوقيت المحلي في حي بيفرلي كريست، وهو حي راق في لوس أنجلوس.

وبين ان الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.

ويعد هذا رابع حادث إطلاق نار جماعي في كاليفورنيا هذا الشهر.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها سجلت منذ بدء العام الحالي، 36 حادث إطلاق نار جماعي، مما يعد الأعلى خلال هذه المدة من العام مقارنة مع الأعوام السابقة.

وبحسب تقرير، نشرته وسائل إعلام أمريكية، فإن "نحو 36 حادث إطلاق نار جماعي وقعت في 17 ولاية أمريكية"، مشيرا إلى أن "إطلاق النار في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا يوم السبت، هو أعنف هجوم منذ مذبحة يوفالدي في آيار/ مايو 2022.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، فتح مسلح النار في جنوب كاليفورنيا في مهرجان شارع للاحتفال بالعام القمري الجديد، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة تسعة آخرين.