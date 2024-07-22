رئيس مجلس النواب الأميركي: على بايدن الاستقالة فوراً

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي "عن الحزب الجمهوري" مايك جونسون، جو بايدن إلى الاستقالة “فوراً” من منصبه رئيساً للولايات المتحدة، في أعقاب إعلان انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية.

وقال جونسون في بيان، إنه "إذا لم يكن جو بايدن مناسباً للترشح للرئاسة، فهو غير مناسب للعمل كرئيس"، مضيفاً: "يجب عليه أن يستقيل من منصبه فوراً".

وأنهى بايدن محاولة إعادة انتخابه، أمس الأحد، كما أعلن دعم نائبته كامالا هاريس لخلافته، في خطوة تاريخية قلبت السباق الرئاسي رأساً على عقب.