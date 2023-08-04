ذكرى انفجار مرفأ بيروت: واشنطن غير راضية لتأخر محاسبة المسؤولين عن "الكارثة"

شفق نيوز/ طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بمحاسبة المسؤولين عن "كارثة" انفجار مرفأ بيروت والتي أودت بحياة أكثر من 200 شخص وجرح وتشريد آلاف آخرين، فيما شددت على ضرورة "الإصلاح القضائي وزيادة احترام سيادة القانون في لبنان.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، بمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت إن "الولايات المتحدة ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، مبينة أن "الضحايا وأسرهم يستحقون العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة والأسباب الكامنة وراءها".

وأكدت الخارجية الأميركية أن "عدم إحراز تقدم نحو المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي وزيادة احترام سيادة القانون في لبنان".

وكان التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت قد توقف منذ ديسمبر 2021، على أثر أكثر من 45 دعوى رد لقاضي التحقيق، طارق بيطار، ومخاصمة للدولة، قدمها مجموعة من السياسيين والمسؤولين المدعى عليهم في القضية، مستغلين مادة قانونية في أصول المحاكمات اللبنانية، تجمد عمل قاضي التحقيق على ملفه في حال التشكيك بأدائه من جهة المدعى عليه.

وأبرز تطور شهدته القضية عام 2023 كان محاولة القاضي بيطار في يناير الماضي، استئناف التحقيق عبر اجتهاد قانوني استند إليه ليقول انه من غير الجائز رده عن التحقيق. حيث أخلى سبيل 5 موقوفين في القضية، وادعى على 8 أشخاص جدد، من بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، مصدرا بحقه قرار منع سفر.

واندلع على اثر ذلك اشتباك قضائي، رد خلاله عويدات بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ بدون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ، وذلك رغم أن عويدات سبق له أن تنحى عن ملف قضية المرفأ برمتها منذ العام 2020 نتيجة وجود "تضارب صلاحيات".

كذلك ادعى عويدات على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرر منعه من السفر أيضاً.

إجراءات وصفتها جهات قانونية وحقوقية في حينها بـ"الانقلاب" على البيطار والتحقيق العدلي، حيث اعتبرت نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان إجراءات عويدات "غير قانونية"، إلا أنها لا تزال حتى اليوم تقف عائقاً أمام استئناف التحقيقات من جديد.