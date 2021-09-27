سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذعر في لندن.. بريطانيا تستعين بالجيش لتوريد البنزين الى محطات الوقود

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-27T09:47:47+0000
ذعر في لندن.. بريطانيا تستعين بالجيش لتوريد البنزين الى محطات الوقود

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يدرس ما إذا كان سيستدعي الجنود لإيصال الوقود، إلى محطات الوقود بعد عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت تدافع الناس لشراء البنزين وسط حالة من الذعر.

وقالت الصحيفة -في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إن كواسي كوارتنج ، وزير الأعمال أعلن أنه تم تعليق قانون المنافسة لصناعة الوقود، لتحسين التواصل بين الموردين كي يتمكنوا من استهداف المناطق المحتاجة.

من جانبه رفض جرانت شابس، وزير النقل استبعاد طلب المساعدة العسكرية لسد العجز في سائقي صهاريج الوقود، وقال إن الصناعة بها نقص يتراوح بين "100 و 200" سائق.

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة من الذعر بشأن شراء الوقود قد سادت بين المواطنين بعد أن أعرب مسؤول تنفيذي في شركة بريتيش بتروليوم، عن قلقه من أن نقص سائقي الشاحنات قد يؤثر على قدرتها على مواكبة عمليات تسليم الوقود ، في تصريحات مسربة.

وأدت الزيادة في الطلب إلى قيام جمعية تجار التجزئة للبترول بالتحذير من أن ما يصل إلى ثلثي أعضائها البالغ عددهم حوالي 5500 منفذ مستقل قد نفد وقودهم أمس الأحد ، مع نفاد الوقود الباقي قريبا ".

وتشهد محطات تعبئة الوقود في العاصمة البريطانية لندن طوابير طويلة من السيارات في ازمة خانقة.  

وعلقت  اغلب محطات الوقود لافتات كتب عليها "نأسف لقد نفد الوقود"، وسط حالة من الذعر بين البريطانيين ومخاوف من أزمة محروقات.

related

انفجار عنيف يهز لندن

Date: 2021-06-28 14:44:10
انفجار عنيف يهز لندن

الأتراك يرحبون بتولي جونسون "حفيد العثمانيين" رئاسة وزراء بريطانيا

Date: 2019-07-24 18:30:34
الأتراك يرحبون بتولي جونسون "حفيد العثمانيين" رئاسة وزراء بريطانيا

تحقيق صحفي يكشف عن فرقة إعدامات "مارقة" في الجيش البريطاني

Date: 2020-08-02 05:52:04
تحقيق صحفي يكشف عن فرقة إعدامات "مارقة" في الجيش البريطاني

البرلمان البريطاني يصوت لصالح اتفاق بريكسيت

Date: 2019-10-22 21:57:11
البرلمان البريطاني يصوت لصالح اتفاق بريكسيت

الجيش البريطاني يعلن خلال اجتماع حضره العراق استعداده لمواجهة التهديدات في الخليج

Date: 2021-07-06 04:38:10
الجيش البريطاني يعلن خلال اجتماع حضره العراق استعداده لمواجهة التهديدات في الخليج

"يوم الحرية".. بريطانيا ترفع قيود الصحية الخاصة بكورونا

Date: 2021-07-19 07:29:31
"يوم الحرية".. بريطانيا ترفع قيود الصحية الخاصة بكورونا

قاعات الطعام وغرف النوم.. أماكن خطرة على النساء في الجيش البريطاني

Date: 2021-07-25 15:30:50
قاعات الطعام وغرف النوم.. أماكن خطرة على النساء في الجيش البريطاني

بالفيديو.. اعتقال رجل طعن رجل دين في مسجد بلندن

Date: 2020-02-20 19:09:39
بالفيديو.. اعتقال رجل طعن رجل دين في مسجد بلندن