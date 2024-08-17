أذربيجان تنشر أنظمة دفاع جوي على الحدود مع إيران

شفق نيوز/ افادت منصات إخبارية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، بأن أذربيجان نشرت عددا من أنظمة الدفاع الجوي على الحدود مع إيران.

وذكرت منظمة "أفسران جوان" المحلية نقلاً عن مصادر قولها، "إن أذربيجان نشرت عدداً من أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها، والمكونة من نظام الدفاع الصاروخي باراك 8، الذي تبرعت به وزارة الدفاع الإسرائيلية لأذربيجان على الحدود بين إيران وأذربيجان".

وبحسب المصادر، فإن "نشر هذه الأنظمة الدفاعية يأتي تحسباً لهجوم محتمل تشنه إيران على إسرائيل بهدف اعتراض الصواريخ الإيرانية".

وأجرى الجيش الأذربيجاني تدريبات دفاع جوي بعد أيام فقط من إجراء جارتها الجنوبية إيران اختبارات بحرية بالقرب من حدودهما المشتركة.

وقالت وزارة الدفاع في باكو، السبت، على موقعها الإلكتروني، إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك نظام إس-300 بعيد المدى، للتدرب على الدفاع عن المنشآت المهمة ضد الهجمات الصاروخية من "عدو مشروط".

وجاءت التدريبات بعد أيام قليلة من إجراء البحرية الإيرانية تدريبات في بحر قزوين، في منطقة قريبة من الحدود مع أذربيجان، الحليف الوثيق لإسرائيل.

وأعيد فتح سفارة أذربيجان في طهران الشهر الماضي، والتي كانت مغلقة منذ يناير 2023 بسبب هجوم مسلح.

وشهدت أذربيجان تدهورًا في علاقاتها مع إيران بعد حرب عام 2020 مع أرمينيا على منطقة ناغورنو كاراباخ الجبلية.

واستعاد الجيش الأذربيجاني، المجهز بأسلحة إسرائيلية وتركية عالية التقنية، السيطرة على المنطقة التي كانت قد خرجت من سيطرة باكو بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991.

ونفت الحكومة في باكو الأسبوع الماضي تقارير وسائل إعلام أجنبية تزعم وجودا عسكريا إسرائيليا في البلاد.