أذربيجان تقدم طلباً للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، يوم الثلاثاء، أنها قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى مجموعة "بريكس" التي تمثل 45% من سكان العالم وتضم دولاً عربية واقتصادات عالمية.

وقال موقع "روسيا اليوم عربية" إن أذربيجان تبدي اهتماماً بتعزيز التعاون مع مجموعة "بريكس"، فيما أكد بيان مشترك نشر أمس للرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف، أن موسكو تدعم هذا التطلع لأذربيجان.

وتضم مجموعة "بريكس" كلاً من روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية، وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم.

وتترأس روسيا منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2024 مجموعة "بريكس"، ويتزامن ذلك مع التوسع التاريخي للمجموعة، ومن المقرر أن تستضيف مدينة قازان الروسية من 22 وحتى 24 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل قمة المجموعة.