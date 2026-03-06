أذربيجان تسحب بعثتها الدبلوماسية من إيران احتجاجاً على الهجمات

شفق نيوز- باكو

قررت الحكومة الأذربيجانية، يوم الجمعة، سحب بعثتها الدبلوماسية في إيران احتجاجاً على هجمات بطائرتين مسيرتين استهدفتا أراضيها.

وأوردت وسائل الإعلام أن أذربيجان سحبت دبلوماسييها من طهران عقب الاعتداء الإيراني بطائرتين مسيرتين على أراضيها، مما أسفر عن إصابة شخصين، وقالت إنها استدعت السفير الإيراني لتقديم احتجاج شديد اللهجة.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن إحدى الطائرتين سقطت على مطار في ناخشيفان، بالقرب من الحدود مع إيران، وسقطت الأخرى بالقرب من مدرسة.

ويقع مطار ناخشيفان الدولي على بُعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود مع إيران.

ونددت الوزارة في بيان بالهجمات، وطالبت إيران بتقديم تفسير، وقالت إن أذربيجان تحتفظ بحقها في اتخاذ "إجراءات رد مناسبة".

وأعلنت وزارة الدفاع أن "أذربيجان تستعد لاتخاذ تدابير الرد المناسبة لحماية وحدة أراضي بلادنا وسيادتها وضمان سلامة المدنيين والمنشآت المدنية"، مؤكدة أن "هذه الأعمال الهجومية لن تبقى دون رد".

ويوم أمس الخميس، أمر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الجيش بالتحضير لشن هجمات "انتقامية" ضد إيران.

وقال علييف إن "طهران نفذت عمل إرهابي وعدواني لا مبرر له"، مضيفاً أن "قصف إيران لأراضينا وصمة لن تمحى من سجلهم غير المشرّف والقبيح".

ونفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إطلاقها أي طائرة مسيرة باتجاه أراضي أذربيجان.