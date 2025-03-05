ذخيرتها ستنفد خلال أشهر.. "بلومبرغ": أوكرانيا تواجه احتمال هزيمة كاملة قريباً

شفق نيوز/ بعد أسبوع من قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، خرجت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، بمقال مفاده أن ذلك القرار سيؤدي إلى معاناة أوكرانيا من نفاد الذخيرة خلال عدة أشهر.

وكتبت "بلومبرغ" أنه في حال "أوقف ترامب دعمه لكييف دون اتخاذ خطوات دبلوماسية كافية لإنهاء القتال، فإن أوكرانيا تواجه احتمال هزيمة كاملة قريباً".

وأضاف المقال: "ستنفد ذخيرة الدبابات وقاذفات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي التي أرسلتها الولايات المتحدة في غضون أشهر".

وبحسب الوكالة، قدمت واشنطن لكييف، منذ شباط/ فبراير 2022، أكثر من 64 مليار دولار من المساعدات العسكرية، بما في ذلك أنظمة باتريوت المضادة للطائرات، وأنظمة HIMARS وNASAMS ودبابات أبرامز وأسلحة أخرى.

ورغم تأكيدات ألمانيا ودول البلطيق بأنها ستواصل دعم أوكرانيا، تشير الوكالة إلى أن أوروبا لا تملك حتى الآن القدرة الكافية لتعويض الإمدادات الأمريكية.

وكان البيت الأبيض قد أكد تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا، مشدداً على أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن تلك المساعدات ستسهم في حل الأزمة الأوكرانية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "لقد أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يركز على السلام. ونحن بحاجة إلى أن يلتزم شركاؤنا بهذا الهدف أيضا. نحن نوقف مساعداتنا ونراجعها للمساهمة في حل أزمة أوكرانيا".

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن "الرئيس دونالد ترامب أمر بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما زاد من الضغوط على فلاديمير زيلينسكي بعد أيام فقط من تفجر الخلاف بينهما في المكتب البيضاوي".

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن ترامب أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتا أو نهائيا، عقب المشادة الحادة في البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، بين ترامب ونائبه جي دي فانس من ناحية، وضيفهما فلاديمير زيلينسكي من ناحية أخرى، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.