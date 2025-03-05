ذخيرتها ستنفد خلال أشهر.. "بلومبرغ": أوكرانيا تواجه احتمال هزيمة كاملة قريباً

ذخيرتها ستنفد خلال أشهر.. "بلومبرغ": أوكرانيا تواجه احتمال هزيمة كاملة قريباً
شفق نيوز/ بعد أسبوع من قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، خرجت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، بمقال مفاده أن ذلك القرار سيؤدي إلى معاناة أوكرانيا من نفاد الذخيرة خلال عدة أشهر.
وكتبت "بلومبرغ" أنه في حال "أوقف ترامب دعمه لكييف دون اتخاذ خطوات دبلوماسية كافية لإنهاء القتال، فإن أوكرانيا تواجه احتمال هزيمة كاملة قريباً".
وأضاف المقال: "ستنفد ذخيرة الدبابات وقاذفات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي التي أرسلتها الولايات المتحدة في غضون أشهر".
وبحسب الوكالة، قدمت واشنطن لكييف، منذ شباط/ فبراير 2022، أكثر من 64 مليار دولار من المساعدات العسكرية، بما في ذلك أنظمة باتريوت المضادة للطائرات، وأنظمة HIMARS وNASAMS ودبابات أبرامز وأسلحة أخرى.
ورغم تأكيدات ألمانيا ودول البلطيق بأنها ستواصل دعم أوكرانيا، تشير الوكالة إلى أن أوروبا لا تملك حتى الآن القدرة الكافية لتعويض الإمدادات الأمريكية.
وكان البيت الأبيض قد أكد تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا، مشدداً على أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن تلك المساعدات ستسهم في حل الأزمة الأوكرانية.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "لقد أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يركز على السلام. ونحن بحاجة إلى أن يلتزم شركاؤنا بهذا الهدف أيضا. نحن نوقف مساعداتنا ونراجعها للمساهمة في حل أزمة أوكرانيا".
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن "الرئيس دونالد ترامب أمر بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما زاد من الضغوط على فلاديمير زيلينسكي بعد أيام فقط من تفجر الخلاف بينهما في المكتب البيضاوي".
وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن ترامب أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتا أو نهائيا، عقب المشادة الحادة في البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، بين ترامب ونائبه جي دي فانس من ناحية، وضيفهما فلاديمير زيلينسكي من ناحية أخرى، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.