أدّعوا انهم من الاتحاد الإفريقي.. محتالون روس يخدعون رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

شفق نيوز/ وقع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، فريسة لمكالمة هاتفية خادعة وسط توتر متزايد مع روسيا بشأن القيود المفروضة على رياضييها الذين يتنافسون في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وعرضت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم أمس الخميس، تفاصيل مكالمات تلقتها من أشخاص يزعمون أنهم من الاتحاد الإفريقي، وهي خدعة مماثلة لتلك التي قام بها متصلون روس مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في سبتمبر/ أيلول الماضي. وكانت ميلوني أقرت في ذلك الاتصال بأن بلادها "سئمت" الحرب في أوكرانيا، معتقدة أنها تتحدث إلى مسؤولين في الاتحاد الإفريقي.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها تلقت اتصالات من "شخص تظاهر بأنه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي" ويريد مناقشة بيان حول تسييس الرياضة.

ووجهت اللجنة الأولمبية الدولية وباخ انتقادات علنية للدولة الروسية، لاسيما فيما يتعلق بخطط لتنظيم حدث دولي متعدد الرياضات في سبتمبر، بعد أسابيع من اختتام أولمبياد باريس.

اللجنة الأولمبية الدولية كانت قررت خلال هذا الأسبوع أن الرياضيين الروس الذين اجتازوا اختبارات الفحص للمنافسة في باريس لن يشاركوا في العرض الافتتاحي للقوارب بنهر السين.

وقالت اللجنة في بيان أمس الخميس: "يبدو أن هناك حادثة جديدة في حملة التضليل والتشهير الروسية ضد اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسها".

وأضافت: "يبدو أن المكالمات الخادعة التي يزعم أنها من مفوضية الاتحاد الإفريقي أجرتها نفس المجموعة التي استهدفت بالفعل عدداً من القادة السياسيين العالميين وغيرهم من الشخصيات رفيعة المستوى بنفس الطريقة".

وكان المخادعان الروسيان فلاديمير كوزنتسوف وأليكسي ستولياروف، المعروفان باسم فوفان ولكزس، قد خدعا الرئيس البولندي أندجي دودا في نوفمبر 2022. دودا اعتقد وقتها أنه كان يتحدث إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يذكر أن هناك حوالي 35 رياضياً روسياً في طريقهم إلى أولمبياد باريس، وهو ما يشكل تقريباً 10% من الفرق الروسية المعتادة للمشاركة في دورة الألعاب الصيفية.