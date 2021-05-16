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ديرك السورية تستذكر إبادة الارمن باحتفالية الاستقلال.. صور

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-16T16:53:55+0000
ديرك السورية تستذكر إبادة الارمن باحتفالية الاستقلال.. صور

شفق نيوز/ استذكر مسيحيو مدينة ديرك، أقصى شمال وشرقي سوريا، يوم الأحد، ضحايا إبادة الأرمن عام 1915 وذلك عبر احتفالهم بعيد استقلال جمهورية أرمينيا الثلاثين في صالة كنيسة السيدة العذراء للأرمن الارثذوكس في المدينة.

وأقيمت الإحتفالية وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا، في ظل الحظر الجزئي المفروض من قبل الإدارة الذاتية .

وقال سيروب سوسان رئيس المجلس الملّي للأرمن في ديرك  لوكالة شفق نيوز، إن "نيافة المطران الأرشندريت ليفون يغيايان، راعي أبرشية الأرمن الأرثذوكس في الجزيرة نظم، اليوم، وبإشراف المجلس الملّي للارمن  في مدينة ديرك، احتفالية بمناسبة عيد استقلال جمهورية أرمينيا .

وأوضح سوسان، أن "يوم 28 أيار  يصادف عيد استقلال جمهورية أرمينا في العام 1992، وتم الاحتفال به مسبقاً تحسباً من فرض حظر كلي جديد ، بسبب جائحة كورونا المنتشرة في المنطقة ".

وحضر الاحتفالية عدد قليل من الطائفة الأرمنية، وبعض شخصيات من الطائفة السريانية والكلدانية في ديرك، وشخصيات من المجلس الملّي في قامشلي .

ويتم الاحتفال بعيد الاستقلال على نطاق واسع من قبل ممثلي الشتات الأرميني في مختلف دول العالم .

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