دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا.. انقطاع للكهرباء وتوقف للمترو وشبكة الهاتف النقال  

شفق نيوز/ أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بدوي صفارات الإنذار في كل المناطق الأوكرانية، اليوم الثلاثاء.

وأكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، قصف مبنيين سكنيين في العاصمة الأوكرانية بصواريخ روسية، مشيرا إلى أن "قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت عدة صواريخ روسية فوق العاصمة".

وتابع قائلا: "المسعفون وعمال الإنقاذ في طريقهم لمكان القصف، موضحا أن المبنيين المستهدفين بالصواريخ الروسية يقعان في منطقة بيشيرسك في كييف".

وأعلنت القوات الأوكرانية تشغيل دفاعاتها الجوية في تشيرنيهيف وكييف وأوديسا وعدد من المناطق الأوكرانية، وذلك ردا على الهجوم الروسي.

وعلّق مكتب الرئاسة الأوكرانية على القصف الروسي ببيان جاء فيه: "روسيا ترد على خطاب الرئيس الأوكراني في قمة العشرين بهجوم صاروخي جديد على العاصمة".

وتساءل البيان: "هل يعتقد أحد بجدية أن الكرملين يريد السلام حقا؟".

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في كييف مما أدى لانقطاع الكهرباء عن جزء كبير منها، كما ذكرت أن وسائط الدفاع الجوي قد تم تفعيلها، وأشارت أيضا إلى سماع دوي انفجارات في مدن لفوف وخاركوف وكريفوي روغ.

وأفادت شبكة مترو الأنفاق في خاركوف عن توقف عمل رحلاتها إضافة لانقطاع التيار الكهربائي في المدينة، فيما كشف عمدة مدينة لفوف غربي البلاد بانقطاع التيار الكهربائي عن جزء من المدينة.

فيما انقطع التيار الكهربائي عن مدينة جيتومير بالكامل، وبشكل جزئي عن مدينة روفنو.

كما تم الإبلاغ عن انفجارات في مقاطعة إيفانو فرانكيفسك، وفي مقاطعة سومي تم تفعيل حالة الطوارئ فيما يخص التيار الكهربائي.

وصرح رئيس بلدية لفوف بأن مشغلي الهاتف المحمول الأوكرانيين حدوا من تشغيل بعض الخدمات في سبيل توفير الكهرباء للتمكن من توفير خدمة إجراء المكالمات.

من جانبها أفادت وسائل إعلام روسية، بأن صافرات إنذار بالغارات الجوية دوت في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا، مبينة أنه تم تحديد خريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة الشؤون الرقمية عبر الإنترنت بالكامل باللون الأحمر في جميع أنحاء أوكرانيا.

وبدأت القوات المسلحة الروسية الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.

ويتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومن خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.

ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في بعض المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.