دوي انفجار قرب مقر وزارة الداخلية التركية

شفق نيوز/ سُمع دوي انفجار، صباح اليوم الأحد، قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وفقًا لتقارير وسائل إعلام تركية.

وبناءً على المعلومات الأولية، فإن الانفجار وقع في منطقة تقع بالقرب من مبنى الوزارة، ما دفع السلطات الأمنية الى إغلاق الشوارع المحيطة بها.

ولاحقاً، أعلن وزير الداخلية التركي، "قتل اثنين من الإرهابيين في هجوم أنقرة".

وقال وزير الداخلية التركي، إن "الإرهابيين نفذا هجوما بالقنابل أمام مدخل مديرية الأمن التابعة للداخلية في أنقرة".